Краснодар, 29 июня, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Четыре ребёнка в возрасте от 9 до 11 лет отравились листьями ядовитого растения диффенбахия, которое они перепутали с бамбуком, после чего их госпитализировали в больницу Канска Красноярского края. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Владимир Астапкович/РИА Новости Диффенбахия

Отмечается, что полиция города Канска начала проверку после госпитализации вечером 28 июня в медучреждение четырёх детей, доставленных из села Астафьевка с отравлением.

Указывается, что, по данным полиции, четверо мальчиков в возрасте от 9 до 11 лет во время прогулки нашли выброшенные части от обрезки комнатной диффенбахии, содержащей ядовитый сок.

«Несовершеннолетние посчитали, что это обрезки бамбука, и решили их попробовать. После чего почувствовали себя плохо и в срочном порядке были доставлены в медицинское заведение», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что пострадавшие дети и их семьи не состоят на учёте в органах МВД. По этому факту назначена проверка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что не менее 70 детей отравились в оздоровительном лагере «Белые горы» в Бурейском районе Амурской области. Все отравившиеся стали жаловаться на боль в животе и рвоту. Районная прокуратура начала проверку по этому факту.

Также до этого прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку сообщений о госпитализации учеников гимназии № 92 Выборгского района с симптомами отравления после выпускного, который проходил в одном из ресторанов города. Надзорное ведомство намерено дать оценку обстоятельств произошедшего.