Токмак, Украина, 29 июня, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Об атаке ВСУ в районе села Работино (Токмаковский район, Запорожская область) написал 29 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press ВСУ

«Сегодня поутру на ореховском направлении запорожского фронта нацисты попёрли в новое наступление в районе населённого пункта Работино», — написал Рогов.

По его данным, ВСУ, проведя артиллерийские удары, бросили в атаку пехоту при поддержке бронетехники. Украинская армия пытается двигаться вперёд «любой ценой», при этом неся потери, отметил Рогов.

Российская армия держит активную оборону. По словам Рогова, идёт стрелковый бой высокой интенсивности, удары по ВСУ наносят из артиллерии и миномётов.

«Само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о неудавшейся попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении в ночь на 28 июня. Украинская сторона потеряла при попытке наступления танки, БМП и военных.