Тело пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли в сумке
Тело пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли в гаражах, ребёнок погиб несколько месяцев назад
Екатеринбург, 29 июня, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Тело шестилетнего ребёнка, которого в течение трёх дней искали волонтеры и правоохранительные органы, нашли утром, 29 июня, на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку, сообщает e1.ru со ссылкой на представителя свердловского главка МВД Валерия Горелых. По данным Следственного комитета России, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад.
Отмечается также, что мальчик проживал вместе с опекуном, которая скрыла факт его гибели. По факту убийства малолетнего возбуждено уголовное дело. Также следователям поручено возбудить дело в связи с вероятным должностным преступлением со стороны сотрудников органов опеки, проявившим бездействие к судьбе опекаемого.
Ещё 26 июня опекун утверждала, что утром её шестилетний приемный ребенок ушёл из дома утром на улице Симферопольской. Чтобы узнать хоть что-то о местонахождении пропавшего, около тысячи участников поисковой операции (это волонтёры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции и следователи) опросили более 1800 жителей города. В ночь на 29 июня одна из поисковых групп «Прорыва» обнаружила «стойкий запах» в заброшенном здании. На место вызвали кинологов УМВД Екатеринбурга и следственно-оперативную группу, информирует veved.ru. Данные о гибели мальчика подтвердили и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщало ИА Регнум, накануне, 28 июня, за вероятную причастность к исчезновению мальчика сотрудниками Следственного комитета в Екатеринбурге была задержана женщина, являющаяся его официальным опекуном. Она отмечала, что у мальчика якобы был воображаемый друг, который звал совершать его опасные поступки, и что психиатры подозревали у него шизофрению.
Все обстоятельства смерти тщательно устанавливаются. Ход расследования находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области.