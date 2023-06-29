Екатеринбург, 29 июня, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Тело шестилетнего ребёнка, которого в течение трёх дней искали волонтеры и правоохранительные органы, нашли утром, 29 июня, на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку, сообщает e1.ru со ссылкой на представителя свердловского главка МВД Валерия Горелых. По данным Следственного комитета России, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад.

Цитата из видео Екатеринбург. Место обнаружения останков шестилетнего мальчика

Отмечается также, что мальчик проживал вместе с опекуном, которая скрыла факт его гибели. По факту убийства малолетнего возбуждено уголовное дело. Также следователям поручено возбудить дело в связи с вероятным должностным преступлением со стороны сотрудников органов опеки, проявившим бездействие к судьбе опекаемого.

Ещё 26 июня опекун утверждала, что утром её шестилетний приемный ребенок ушёл из дома утром на улице Симферопольской. Чтобы узнать хоть что-то о местонахождении пропавшего, около тысячи участников поисковой операции (это волонтёры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции и следователи) опросили более 1800 жителей города. В ночь на 29 июня одна из поисковых групп «Прорыва» обнаружила «стойкий запах» в заброшенном здании. На место вызвали кинологов УМВД Екатеринбурга и следственно-оперативную группу, информирует veved.ru. Данные о гибели мальчика подтвердили и волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 28 июня, за вероятную причастность к исчезновению мальчика сотрудниками Следственного комитета в Екатеринбурге была задержана женщина, являющаяся его официальным опекуном. Она отмечала, что у мальчика якобы был воображаемый друг, который звал совершать его опасные поступки, и что психиатры подозревали у него шизофрению.

Все обстоятельства смерти тщательно устанавливаются. Ход расследования находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области.