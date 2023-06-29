Луганск, 29 июня, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) украинской армии в ходе военных действий подорвалась на собственных минах на купянском направлении. Об этом 29 июня сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

РИА Новости Взрыв мины. Архивное фото

Как указал эксперт, в ходе объективного контроля около Стельмаховки была замечена группа украинских диверсантов, продвигавшаяся к российским позициям с использованием рельефа местности.

Марочко уточнил, что в ходе этого украинская ДРГ вышла к месту, где накануне работало инженерное подразделение ВСУ, заминировавшее этот участок.

«В результате несогласованности действий диверсанты подорвались на собственных минах и, понеся потери в количестве четырёх военнослужащих, отступили, эвакуировав раненых», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал, что ВСУ нарастили количество бронетехники и живой силы ударных групп на донецком направлении. Он уточнил, что также усилились попытки наступления украинской армии и артиллерийские обстрелы позиций российских военных со стороны ВСУ.