Краматорск, Украина, 29 июня, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Как минимум двое иностранных наёмников пострадали при ударе по Краматорску (ДНР), передал 29 июня CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранения, по данным канала, получили британский наёмник Мо Хорник и американец Ник Дакворт. По словам американского наёмника, ранения лёгкие.

Он рассказал телеканалу, что удар пришёлся по пункту временной дислокации командования одной из бригад ВСУ. В этот момент там шла, как выразился Дакворт, «детская вечеринка» с участием журналистов и волонтёров.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Минобороны заявило, что 27 июня ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации командного состава ВСУ в Краматорске.

Этому заявлению предшествовали сообщения в украинских СМИ о том, что в Краматорске якобы пострадали мирные жители. В Кремле, комментируя эти слухи, напомнили, что российские военные наносят удары только по объектам, имеющим отношение к ВСУ.

По данным экс-разведчика США Скотта Риттера, удар по украинскому объекту в Краматорске уничтожил много американского военного персонала. Также появилась информация, что волонтёр могла раскрыть место сбора инструкторов НАТО в Краматорске.