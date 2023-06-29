Луганск, 29 июня, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Украинские подразделения устроили перестрелку между собой на краснолиманском направлении, написал 29 июня военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районе населённого пункта Серебрянка с позиций нацгвардии Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й механизированной бригады ВФУ», — написал Марочко.

По его данным, подобного рода действия вызваны, судя по всему, тем, что кто-то из солдат ВСУ пытался самовольно оставить позиции.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Марочко рассказал о проблемах у ВСУ с вывозом раненых.

Он сообщил, что из-за того, что размыло грунтовые дороги, на краснолиманском, купянском и донецком направлениях ВСУ не могут эвакуировать раненых и испытывают проблемы с боеприпасами.