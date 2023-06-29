Москва, 29 июня, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Заявление бюджетного управления Конгресса США о росте американского госдолга к 2053 году почти в два раза прокомментировала 29 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Страна-банкрот», — написала она.

Таким образом российский дипломат прокомментировала новость о том, что, по данным бюджетного управления Конгресса, к 2053 году американский госдолг с нынешних 98% ВВП возрастёт почти вдвое — до 181% ВВП.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Захарова заявила, что весь мир знает, что экономика США держится на военных базах по всему миру и печатном станке. Она подчеркнула, что всем давно ясно, что Соединённые Штаты больше тратят, чем зарабатывают.

В январе глава американского минфина Джанет Йеллен объявила, что страна достигла потолка госдолга в размере $31,4 трлн. После этого она неоднократно заявляла о необходимости поднять потолок госдолга, что натолкнулось на несогласие республиканцев в Конгрессе, требующих снизить расходную часть американского бюджета.

В начале Сенат США после долгих консультаций принял законопроект о повышении потолка государственного долга страны, а позднее его подписал президент страны Джо Байден. При этом американский лидер заявил, что такой шаг чреват многочисленными рисками для экономики США. Он добавил, что от этого решения не выиграла ни одна американская партия.