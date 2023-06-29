Геническ, Украина, 29 июня, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Слухи о якобы высадке украинской армии на левом берегу Днепра не соответствуют действительности. Об этом 29 июня рассказал журналистам начальник штаба полка, находящегося на позициях у Антоновского моста, с позывным Белый.

Mihir Melwani/Global Look Press ВСУ

Ранее украинские СМИ заявили о высадке ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, утверждая, что украинским военным удалось закрепиться с помощью трёх танков, однако ничем не смогли подтвердить наличие таковых.

«На нашем берегу их не было и нет. За остров мы сейчас немножко боремся. Мы свою задачу выполним в ближайшее время, и их уже скоро тут не будет», — сказал военный.

Он предположил, что такого рода сообщения, скорее всего, в большей степени относятся к политике и призваны показать присутствие украинских войск на левобережье Днепра на Херсонщине, чтобы сковать резервы российской армии, не дав ими воспользоваться.

Начштаба уточнил, что после затопления этих территорий из-за подрыва ВСУ Каховской ГЭС, и острова, где стоит Антоновский мост, были убраны передовые отряды и наблюдательные посты ВС России.

«Воспользовавшись тем, что их берег повыше, а у нас не было возможности занять эти места, противник сумел небольшими группами в размытые здания влезть и залез под [Антоновский] мост. Сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, выставляем наблюдательные посты. Противник там появился, есть в небольших количествах. Мы наносим по нему огневое поражение, проводятся разведывательно-поисковые действия, планомерное систематическое уничтожение», — пояснил Белый.

Также он указал, что ВСУ осуществляют самоубийственные действия и не могут переправить военную технику на левый берег Днепра, при том что ВСУ будет сложно поставлять своим солдатам на острове всё необходимое, так как он находится под огнём российской армии.

«Они действительно несут большие потери, и это просто самоубийство», — добавил Белый.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг распространяемые Киевом слухи о том, что ВСУ закрепились на левобережье Днепра под Антоновским мостом. Он уточнил, что мелкие группы украинских войск последние три дня несколько раз пытались переправиться на лодках через реку, чтобы спрятаться под мостом. По словам врио главы региона, все они были уничтожены ВС России.