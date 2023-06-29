Новосибирск, 29 июня, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Развитие Северного морского пути (Севморпуть) и международного транспортного коридора «Север — Юг» станут приоритетными задачами в логистической сфере России в ближайшем десятилетии, заявил помощник российского президента Игорь Левитин 29 июня на Сибирском транспортном форуме.

Светлана Шевченко/РИА Новости Помощник президента РФ Игорь Левитин

«Севморпуть и «Север — Юг» — я бы сказал, что это две приоритетные задачи на ближайшие десять лет», — заявил он.

Левитин отметил, что России необходим выход на Севморпуть из-за дефицита пропускной способности действующих транспортных путей.

«Вы знаете, что у нас есть 80 млн тонн [грузопотока] задача, сегодня это 36», — уточнил помощник президента.

Он также призвал тех, кто планирует создание новых предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке, учитывать эту ситуацию. Левитин добавил, что из Восточной Сибири и Дальнего Востока в настоящее время идёт «очень серьезный поток грузов».

Игорь Левитин с 2004 по 2012 год работал на посту министра транспорта России. С 2012 года он занял пост советника президента РФ, а с сентября 2013-го — должность помощника российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Севморпути.

Северный морской путь представляет собой кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, а также ключевой маршрут по обеспечению товарами более 20 млн человек, которые проживают на Крайнем Севере.