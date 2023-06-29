Владивосток, 29 июня, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Четверо моряков, которые пострадали в результате пожара на иностранном судне Beks Force у берегов Находки, отправились в столицу Филиппин Манилу, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

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По его словам, эти люди вылетели из аэропорта Владивостока. Суханов отметил, что маршрут их следования проходит через Москву и Доху (столицу Катара).

«Они в 7 утра выехали в аэропорт, улетели в 12:05 (05:05 по московскому времени) в Москву, затем Доха, а затем Манила», — сказал глава региональной организации, слова которого приводит РИА Новости.

Суханов также заявил, что профсоюз находится на связи с моряками, которые должны проинформировать организацию о прибытии в Манилу.

16 июня в 25 милях от Находки произошёл пожар на судне Beks Force, следовавшем под флагом Маршалловых Островов. К вечеру огонь удалось ликвидировать. В результате инцидента пострадали четыре члена экипажа.

Их доставили на берег. Двоих пострадавших госпитализировали. Один из них находился в реанимации до 27 июня. Остальной экипаж отказался от эвакуации.

По информации транспортной прокуратуры, на судне находились граждане Филиппин и Турции. Экипаж Beks Force состоял из 24 человек.