Пострадавшие при пожаре на судне Beks Force моряки отправились в Манилу
Четверо пострадавших при пожаре на судне Beks Force возле Находки моряков вылетели в Манилу
Владивосток, 29 июня, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Четверо моряков, которые пострадали в результате пожара на иностранном судне Beks Force у берегов Находки, отправились в столицу Филиппин Манилу, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
По его словам, эти люди вылетели из аэропорта Владивостока. Суханов отметил, что маршрут их следования проходит через Москву и Доху (столицу Катара).
«Они в 7 утра выехали в аэропорт, улетели в 12:05 (05:05 по московскому времени) в Москву, затем Доха, а затем Манила», — сказал глава региональной организации, слова которого приводит РИА Новости.
Суханов также заявил, что профсоюз находится на связи с моряками, которые должны проинформировать организацию о прибытии в Манилу.
16 июня в 25 милях от Находки произошёл пожар на судне Beks Force, следовавшем под флагом Маршалловых Островов. К вечеру огонь удалось ликвидировать. В результате инцидента пострадали четыре члена экипажа.
Их доставили на берег. Двоих пострадавших госпитализировали. Один из них находился в реанимации до 27 июня. Остальной экипаж отказался от эвакуации.
По информации транспортной прокуратуры, на судне находились граждане Филиппин и Турции. Экипаж Beks Force состоял из 24 человек.