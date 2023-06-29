Вашингтон, 29 июня, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший заявил, что США сделали Украину своей пешкой в прокси-войне с Российской Федерацией.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США», — заявил Кеннеди-младший в ходе встречи с избирателями. Трансляция велась на телеканале News Nation.

По его словам, хоть он и поддерживает украинскую сторону конфликта, руководство Соединённых Штатов Америки намеренно проигнорировало множество шансов прийти к мирному разрешению конфликта. Он подчеркнул, что политика Вашингтона оказывает негативный эффект в этом вопросе.

Кеннеди-младший также напомнил, что в апреле была попытка заключить мир между Россией и Украиной, однако США выступили против.

Как передавало ИА Регнум, ранее Кеннеди-младший заявил, что политика, проводимая действующим президентом Соединённых Штатов Джо Байденом, практически привела к полной потере дипломатических контактов с Россией, сведя общение между странами к взаимным угрозам и оскорблениям. Политик напомнил, что даже в разгар холодной войны бывшие американские президенты продолжали вести конструктивный диалог с советскими лидерами.