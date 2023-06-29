Томпонский район, Якутия, 29 июня, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Загрязнение почвы произошло из-за опрокидывания грузового автомобиля с нефтепродуктами в Томпонском районе Якутии. Об этом сообщила 29 июня пресс-служба Минэкологии региона.

Загрязнение нефтью

Авария произошла 28 июня на 515-м километре федеральной автодороги «Колыма». На место происшествия выехали государственные инспектора Томпонской инспекции государственного экологического надзора Минэкологии.

При осмотре места ЧП было обнаружено, что в результате ДТП с опрокидыванием автомашины, перевозящей нефтепродукты, произошло загрязнение почвенного покрова площадью 85 кв. метров. Отобраны пробы почвы, которые направлены в испытательную лабораторию для определения степени загрязнения.

По результатам экологической экспертизы материалы направят в региональную прокуратуру для проведения внеплановой проверки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Следственном комитете России сообщили о задержании подозреваемого в ЧП с разливом бензина на реке Лене в Иркутской области, фигуранту предъявлено обвинение.

В акватории реки Лены помощник капитана, управляя танкером «Ерофей Хабаров», совершил столкновение со стоящим на рейде танкером ТР-901. В результате аварии возникла угроза причинения вреда окружающей среде, а собственник танкера понёс крупный ущерб.