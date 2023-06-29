Лондон, 29 июня, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Температуру в жилых помещениях Букингемского дворца понизила зимой британская королевская семья на фоне роста цен на энергоносители. Об этом 28 июня сообщает издание Telegraph со ссылкой на отчет о королевских финансах.

Thamsanqa Khethe Букингемский дворец

«Гости, персонал и королевская семья жили <…> при температуре 19 градусов во время зимы, в пустых комнатах температура была на несколько градусов меньше», — уточняется в публикации издания.

Также отмечается, что в выходные дни отопление сокращалось до минимума, а старинные газовые лампы уже не используются, их хотят заменить на электрические. По инициативе короля Карла III отключён подогрев в бассейне.

Поясняется, что такая экономия связана с несколькими причинами, ключевая из которых — рост цен на энергоносители. Кроме того, королевская семья вынуждена экономить в связи с программой реконструкции дворца, а также расходами на похороны королевы Елизаветы II. При этом указано, что Карл III в прошлом году потратил больше, чем смог заработать, поэтому семьёй было принято решение воспользоваться более чем 20 млн фунтов стерлингов из своих резервов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что затраты правительства Великобритании на государственные похороны королевы Елизаветы II составили 161,7 млн фунтов стерлингов, то есть более 200 млн долларов. Средства были потрачены на сами похороны, а также на связанные с ними мероприятия.