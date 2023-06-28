Новый, 491-й, день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что экипаж российского танка Т-80БВМ подбил с закрытой позиции бронетехнику Вооружённых сил Украины (ВСУ) с расстояния 9,5 километра. На видео запечатлено выдвижение российского танка в район выполнения задачи на купянском направлении. Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости, пояснили 29 июня в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Тем временем попытка подразделений Вооружённых сил Украины преодолеть минные заграждения в ходе контрнаступления 8 июня под Малой Токмачкой обернулась огромными потерями, которых не ожидало командование. По оценке обозревателя Forbes Дэвида Экса, ВСУ потеряли 17 БМП Bradley, четыре основных боевых танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и одну бронированную машину поддержки Wisent.

Также известно, что на марьинском направлении в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки «Юг» уничтожили опорные пункты двух бригад ВСУ и три 120-миллиметровых миномета. Кроме того, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанёс удар по скоплению живой силы противника на передовых позициях в районе Малой Калиновки.

Народ Украины был бы в значительно большей безопасности под знамёнами России, считает американский ветеран Ноктис Дрейвен. По его словам, «Украина нуждается в спасении не только от Запада, но, как показывает эта история, <…> и от самой себя».

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