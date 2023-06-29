Глава Мелитопольского района оценил ситуацию на Каховском водохранилище
Глава Мелитопольского района Сигута: уровень воды в Каховском водохранилище достиг шести метров
Мелитополь, 29 июня, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Уровень воды в Каховском водохранилище составляет шесть метров, но водоём продолжает мелеть, сообщил журналистам глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.
«Оно полностью не высохло, вода еще есть на уровне шести метров», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Сигута уточнил, что точная площадь высохшего участка водохранилища пока не подсчитывалась, поскольку специалисты ждут, когда закончится спад воды. Глава района подчеркнул, что только власти смогут принять какое-либо решение.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня совершили обстрел Каховской гидроэлектростанции. Это привело к разрушению части задвижек на объекте и нерегулируемому сбросу воды из водохранилища.
Президент России Владимир Путин назвал подрыв гидроэлектростанции варварским преступлением властей Украины. Началось подтопление прибрежной зоны ниже течения Днепра. В результате поднятия уровня воды погибли 48 человек.