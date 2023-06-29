Мелитополь, 29 июня, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Уровень воды в Каховском водохранилище составляет шесть метров, но водоём продолжает мелеть, сообщил журналистам глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Оно полностью не высохло, вода еще есть на уровне шести метров», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Сигута уточнил, что точная площадь высохшего участка водохранилища пока не подсчитывалась, поскольку специалисты ждут, когда закончится спад воды. Глава района подчеркнул, что только власти смогут принять какое-либо решение.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня совершили обстрел Каховской гидроэлектростанции. Это привело к разрушению части задвижек на объекте и нерегулируемому сбросу воды из водохранилища.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв гидроэлектростанции варварским преступлением властей Украины. Началось подтопление прибрежной зоны ниже течения Днепра. В результате поднятия уровня воды погибли 48 человек.