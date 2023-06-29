Донецк, 29 июня, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Авиация группировки войск «Центр» Вооружённых сил России нанесла ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Об этом в интервью ТАСС в четверг, 29 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Штурмовики Су-25 <…> нанесли ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск», — сказал Савчук.

Также экипажи Су-34 нанесли бомбовые удары по двумя пунктам временной дислокации, опорному пункту и узлу связи Вооружённых сил Украины.

Кроме того, за прошедшие сутки расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» сбил беспилотный летательный аппарат «Фурия» на краснолиманском направлении.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российская авиация на запорожском направлении нанесла удары по сосредоточению резервов ВСУ в районах Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Яблоневого Запорожской области.