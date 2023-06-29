Вашингтон, 29 июня, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Академия кинематографических искусств и наук США предложила членство в организации российским режиссерам-документалистам Максиму и Евгении Арбугаевым, сообщается на сайте киноакадемии.

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Брат и сестра из Якутии вошли в список 398 деятелей кино, кому направили соответствующее приглашение. Всех этих людей включили в перечень за вклад в кинематограф.

При этом режиссеры Арбугаевы были приглашены отделением документалистики. Их фильм «Выход» ранее оказался в числе претендентов кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм».

Также в состав членов академии пригласили Анну Друбич за создание музыки к художественному фильму «Варвар» (2022).

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года стало известно, что американская киноакадемия предложила российскому режиссёру-мультипликатору Антону Дьякову вступить в её состав. Он является создателем около десяти работ, включая анимационные фильмы «Питон и сторож» (2015), «Виват, мушкетёры!» (2017), «Боксбалет» (2019).

Последний завоевал премию «Икар» и получил признание на фестивале «Короче» как лучшая короткометражная картина среди анимационных. 3 марта кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что премия Евразийской киноакадемии, которая должна стать аналогом «Оскара», могут начать вручать в 2024 году.