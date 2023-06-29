Париж, 29 июня, 2023, 05:17 — ИА Регнум. По меньшей мере 77 человек были задержаны во время акции протеста и беспорядков, вспыхнувших в пригороде Парижа Нантере после того, как во вторник полицейские застрелили 17-летнего подростка. Об этом сообщила французская газета Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«По меньшей мере 77 человек были задержаны в Иль-де-Франс», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что речь идёт о статистике на 02:00 по местному времени (03:00 мск).

Как передавало ИА Регнум, 28 июня в Нантере вновь начались беспорядки после гибели подростка от рук полиции. По данным пресс-атташе полиции Парижа Лубны Атта, стихийные выступления возобновились и в других пригородах Парижа, также к ним присоединились Тулуза и Лилль.

Инцидент с гибелью 17-летнего подростка произошёл в Нантере в ночь на 28 июня. Во время проверки на дорогах подросток, находившийся за рулём автомобиля, отказался подчиниться требованиям полиции и нажал на педаль газа. В этот момент сотрудники полиции открыли по нему огонь.