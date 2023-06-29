Вашингтон, 29 июня, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Народ Украины был бы в значительно большей безопасности под знамёнами России. Такое мнение выразил 28 июня американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я просто хочу встать и сказать то, что мы все знаем: Украина и ее народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знаменами», — заявил Дрейвен.

Американский ветеран пояснил, что Россия никогда не стремилась присоединить и взять под свой контроль всю Украину. Дрейвен напоминает, что речь изначально шла лишь о тех украинских регионах, которые традиционно были русскоязычными. Однако, по мнению ветерана, ситуация на сегодняшний день такова, что необходимо спасать всю Украину.

«Похоже, Украина нуждается в спасении не только от Запада, но, как показывает эта история, <…> и от самой себя», — резюмировал Дрейвен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, киевские власти не настроены на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Заявляя о возможном диалоге с Москвой, руководство страны продолжает требовать у Запада оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг все варианты заморозки конфликта. Украинский лидер подчеркнул, что согласен лишь на предложенную им «формулу мира», предусматривающую в том числе отвод российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что чем дольше Киев с западными странами будут затягивать вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта, тем сложнее будет договариваться об этом.