Донецк, 29 июня, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Артиллерия Вооружённых сил Украины за прошедшие сутки 34 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в четверг, 29 июня, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, на горловском — 11 обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметров, на ясиноватском — 1 обстрел из РСЗО, на волновахском — 1 обстрел из артиллерии 152 миллиметра», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что всего Вооружённые силы Украины выпустили в направлении Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой, Зайцево, Старомихайловки и Благодатного 196 единиц различных боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов 29 июня погибли двое гражданских лиц в Кировском районе Донецка, ещё пять человек получили ранения различной степени тяжести.