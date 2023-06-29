Донецк, 29 июня, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Экипаж российского танка Т-80БВМ подбил с закрытой позиции на купянском направлении бронетехнику Вооружённых сил Украины с расстояния 9,5 километра. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM БМП Bradley

«Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 километра, я выполнил свою задачу, меня корректировали, задача выполнена», — сказал наводчик-оператор танка с позывным Маэстро, отметив, что целью была обозначена американская боевая машина пехоты Bradley.

На видео запечатлено выдвижение российского танка в район выполнения задачи, занятие огневой позиции, наведение, подготовка к стрельбе и выполнение стрельбы по цели.

«Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости», — добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 28 июня сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки в ходе боевых действий на южнодонецком направлении потеряли боевую машину пехоты Bradley производства США.