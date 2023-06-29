Вашингтон, 29 июня, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Сайт минздрава США подвергся крупномасштабной кибератаке. Об этом 28 июня сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Как уточнил один из чиновников ведомства, злоумышленники использовали изъян приложения MOVEit и получили доступ к данным на сайте минздрава США. В результате кибератаки хакеры рассекретили как десятки тысяч документов, содержащих личные данные граждан. Сами системы минздрава не пострадали.

Руководство минздрава подозревает в кибератаке группировку CLOP, которую часто связывают с хакерами из России. При этом все утверждения на данный момент доказательствами подкреплены не были.

Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) предпринимает шаги для минимизации последствий. Представитель минздрава уточнил, что 27 июня об инциденте сообщили в Конгресс США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правоохранители в США задержали гражданина РФ Руслана Астамирова в связи с предъявлением ему обвинения в кибератаках и в применении вирусов-вымогателей. По версии следователей, Астамиров также причастен к киберпреступлениям в странах Азии, Европы и Африки. Его задержали в штате Аризона. Там же его планируют судить.