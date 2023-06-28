Богота, 29 июня, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Колумбии должно направить России ноту протеста в связи со взрывом в городе Краматорске (ДНР), где среди пострадавших оказались трое колумбийцев, написал в своём микроблоге колумбийский президент Густаво Петро.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Глава государства считает, что российская сторона якобы нарушила протоколы вооружённого конфликта. Ранее трое граждан Колумбии сообщили, что получили легкие травмы, находясь рядом с местом взрыва в Краматорске.

Они рассказали, что прибыли в город с целью сбора информации для своего проекта в поддержку Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня украинские СМИ распространили информацию о ракетном ударе по Краматорску, который сейчас находится под контролем ВСУ. 28 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что в этом городе российские войска поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные не наносили удары по гражданским объектам в Краматорске. Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предположил, что Вооружённые силы России своим ударом по Краматорску уничтожили большое количество американских наёмников, которые прибыли из Румынии на двух вертолётах Black Hawk.