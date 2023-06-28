Колумбия направит России ноту протеста из-за взрыва в Краматорске
Президент Колумбии Петро призвал направить России ноту протеста из-за взрыва в Краматорске
Богота, 29 июня, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Колумбии должно направить России ноту протеста в связи со взрывом в городе Краматорске (ДНР), где среди пострадавших оказались трое колумбийцев, написал в своём микроблоге колумбийский президент Густаво Петро.
Глава государства считает, что российская сторона якобы нарушила протоколы вооружённого конфликта. Ранее трое граждан Колумбии сообщили, что получили легкие травмы, находясь рядом с местом взрыва в Краматорске.
Они рассказали, что прибыли в город с целью сбора информации для своего проекта в поддержку Украины.
Как сообщало ИА Регнум, 27 июня украинские СМИ распространили информацию о ракетном ударе по Краматорску, который сейчас находится под контролем ВСУ. 28 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что в этом городе российские войска поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные не наносили удары по гражданским объектам в Краматорске. Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предположил, что Вооружённые силы России своим ударом по Краматорску уничтожили большое количество американских наёмников, которые прибыли из Румынии на двух вертолётах Black Hawk.