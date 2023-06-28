Москва, 29 июня, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Кремль высоко ценит усилия и вклад Ватикана в урегулирование украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 28 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

«Сегодня в Москве находится спецпосланник папы Римского, кардинал [Маттео] Дзуппи. И по поручению Владимира Путина помощник президента [Юрий] Ушаков с ним сегодня проведёт переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что Москва неоднократно заявляла, что высоко ценит усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня католическая архиепархия Божией Матери в Москве сообщила, что посланник папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи прибыл в столицу России. Отмечалось, что иерарх прибыл в Москву вечером, остановившись в апостольской нунциатуре.