Вашингтон, 29 июня, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Обломки батискафа «Титан» с возможными останками погибших подняла со дна Атлантического океана береговая охрана США. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

Уточняется, что на предполагаемом месте гибели глубоководного аппарата «Титан» найдены обломки и вещественные доказательства, которые были подняты с морского дна

«Медицинские работники США проведут анализ того, что, предположительно, является человеческими останками, поднятыми с места крушения», — указано в сообщении.

Обломки «Титана» и, предположительно, человеческие останки сначала были подняты на борт судна Horizon Arctic, после чего их доставили в порт Сент-Джонса в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Глава комиссии по расследованию крушения батискафа капитан Джейсон Ньюбауэр поблагодарил всех участников операции «за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении этих важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах» и указал, что требуется провести довольно значительную работу для понимания того, какие факторы привели к гибели батискафа с людьми, чтобы не допускать подобных инцидентов впредь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что канадский телеканал CBC News опубликовал видео с обломками батискафа «Титан», затонувшего в Атлантическом океане во время экспедиции к «Титанику», части корпуса которого доставили на сушу. Планируется, что при анализе остатков батискафа удастся установить причины трагедии.

Батискаф «Титан», предназначенный для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал 18 июня в Атлантическом океане. Постепенно воздух внутри аппарата начал заканчиваться. Обнаружить «Титан» прежде, чем в нём закончился воздух, так и не удалось.