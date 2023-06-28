Берлин, 29 июня, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Активисты ночью напали на штаб-квартиру рок-группы Rammstein в районе Берлин-Райникендорф. Об этом 28 июня сообщило издание Bild.

Цитата из клипа Radio пользователя Rammstein Official. youtube.com Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн

В полиции подтвердили информацию об инциденте и уточнили, что напавшие на здание злоумышленники выбили окна и оставили надпись на стене под логотипом рок-группы: «Не предоставлять сцену преступникам». Дополнительные подробности сотрудники правоохранительных органов сообщить отказались.

Ответственность за произошедшее, по данным Kontrapolis, взяла на себя одна из леворадикальных группировок. Издание опубликовало заявление участников нападения, в котором они указали, что акция проводилась ими в знак солидарности с женщинами, пострадавшими от действий лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Авторы заявления призвали саботировать и срывать концерты группы, запланированные на июль в Берлине.

Музыканты рок-группы пока не комментировали инцидент.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в немецких СМИ стала появляться информация о том, что несколько женщин обратились в правоохранительные органы Германии с жалобами о случаях домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одно из них поступило от поклонницы группы Шелби Линн, она обвинила Тилля Линдеманна в опаивании алкоголем с запрещенными веществами, а потом он якобы предложил ей вступить с ним в интимную связь, но получил отказ. Сам лидер Rammstein отказался прокомментировать эти обвинения.

Прокуратура Берлина проведёт проверку после обвинений в адрес Линдеманна в сексуальных домогательствах. 15 июня американский звукозаписывающий медиахолдинг Universal Music Entertainment объявил о том, что ограничивает на неопределенный срок сотрудничество с Rammstein из-за этого скандала.