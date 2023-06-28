Москва, 29 июня, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Неизвестный вырвал из рук мужчины сумку с 38 млн рублей в центре Москвы, а после сел в автомобиль Mercedes и скрылся, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Грабитель просто вырвал сумку, запрыгнул в Mercedes и уехал», — сказал собеседник.

Инцидент произошёл 28 июня на Большой Спасской улице в Красносельском районе. Потерпевший незамедлительно обратился в полицию.

Правоохранительные органы начали проверку. Они также занимаются поиском автомобиля, на котором скрылся преступник.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января стало известно, что в Москве у 22-летнего безработного уроженца города Тамбова похитили 15 млн рублей. Мужчина хотел провести обмен рублей на евро и нашёл того, кто согласился обменять наличные по выгодному курсу.

Он привёз деньги в обменник недалеко от станции метро «Тушинская» и передал их человеку, который представился кассиром. При этом мужчина не получил обратно обещанную валюту, а злоумышленник скрылся.