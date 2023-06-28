Краматорск, Украина, 29 июня, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Воздушно-космические войска России ударом по Краматорску ликвидировали большое количество американских наёмников, заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону бывший разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Цель, которая была поражена в Краматорске. <…> Там была целая куча американского военного персонала… Они прилетели туда из Румынии на двух вертолётах Black Hawk. И они выключили транспондеры, когда пересекли границу», — рассказал Риттер.

По его словам, американские военнослужащие прибыли в зону боевых действий для оказания помощи раненым солдатам Вооружённых сил Украины. Риттер уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой Народной Республики.