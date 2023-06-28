Киев, 28 июня, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Капитан Вооружённых сил Украины Иван Зозульчак жестоко избил на тренировочном полигоне своего подчиненного, прибывшего на военную службу из Львова, сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Об этом журналистам рассказала сестра пострадавшего Марта Матвиишина. Она отметила, что узнала об инциденте случайно, когда ее брат попал в военный госпиталь с диагнозом «острый аппендицит».

Женщина утверждает, что во время операции врачи выявили у избитого бойца сильные повреждения внутренних органов. У него были закрытая травма брюшной полости, закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.

Сестра пострадавшего утверждает, что избиения со стороны командиров происходят на постоянной основе «для профилактики». Женщина уточнила, что об этом рассказал её брат.

Она добавила, что обратилась в «соответствующие органы» для проведения разбирательства в рамках произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая стало известно, что в Шевченковском районе Киева (центр города) трое бойцов Отдельного президентского полка имени Богдана Хмельницкого избили и ограбили мужчину. Они также применили против пострадавшего газовый баллончик. Мужчина обратился с заявлением в полицию, и нападавших задержали.

26 мая украинские паблики опубликовали видеозапись, на которой было показано тело застреленного командира украинского батальона. Утверждалось, что его убил командир роты ВСУ, якобы получивший приказ идти вместе с подчиненными в заведомо безуспешный бой.