Берлин, 28 июня, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит опасности для НАТО из-за размещения подразделений частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии.

Иван Шилов ИА Регнум ЧВК «Вагнер»

«Это ситуация, за которой мы наблюдаем с большой обеспокоенностью, но в то же время мы уверены, что мы в состоянии защитить нашу собственную территорию. Обещание при нападении защищать каждый сантиметр территории НАТО относится ко всем странам-участницам», — сказал Шольц во время пресс-конференции в Берлине 28 июня.

24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. В результате переговоров были достигнуты договорённости о деэскалации напряжённости.

Позднее, 27 июня, Лукашенко подтвердил, что Пригожин прибыл на территорию белорусского государства, о чем ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум, президент Польши Анджей Дуда перед вылетом на встречу лидеров некоторых стран НАТО в Гааге высказал обеспокоенность размещением бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии. По его словам, такое развитие ситуации является негативным для польского государства.