Ярославль, 28 июня, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Власти Ярославской области ввели штрафы за плевание в общественных местах, сообщил глава региона Михаил Евраев.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

Губернатор отметил, что область стала первым субъектом в России, где ввели такую ответственность.

«Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан», — заявил губернатор, которого цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что это наказание ввели через принятие нового регионального закона «Об административных правонарушениях». В областном правительстве рассказали, что за плевание в общественном месте нарушителям начнут выписывать штрафы в размере 1,5 тыс. руб.

В случае повторного правонарушения размер наказания составит уже 3 тыс. руб.

В апреле 2020 года житель Алма-Аты получил пятнадцать суток ареста за плевок на кнопки лифта в одном из домов города. Его правонарушение запечатлела камера видеонаблюдения.

В августе 2022 года депутаты городского собрания казахстанской столицы Астаны выступили за ужесточение мер по наказанию за плевание на улицах. Они указали на то, что плевки не только портят вид города, но и создают угрозу распространения инфекционных заболеваний.