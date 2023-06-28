Вашингтон, 28 июня, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в случае своего возвращения в Белый дом не допустит пребывания в стране «марксистов и коммунистов».

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Опираясь на федеральное законодательство… я отдам распоряжение моему правительству запретить въезд для всех коммунистов и всех марксистов», — приводит слова Дональда Трампа его пресс-служба 28 июня.

В пресс-службе напомнили, что действующее миграционное законодательство Соединённых Штатов Америки уже лишает сторонников коммунистической идеологии права на получение американского гражданства или вида на жительство.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Кевин Маккарти в интервью телеканалу CNBC заявил, что не убеждён в том, что Дональд Трамп на сегодняшний день является сильнейшим кандидатом от Республиканской партии на пост президента страны. Он добавил, что действующий президент США Джо Байден также имеет высокие шансы победить на предстоящих выборах.