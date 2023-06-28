Дербент, Ставропольский край, 28 июня, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента России Владимира Путина дать поручение, которое бы сделало курортный сбор в субъектах РФ постоянным. Соответствующее заявление губернатор сделал 28 июня на совещании по развитию туризма.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM

«Очень вас прошу все-таки еще раз поручение дать в части принятия в конце этого года решения о взимании курортного сбора на постоянной основе с учетом действующей схемы зачисления в региональный бюджет и через региональный бюджет в бюджеты муниципалитетов», — сказал глава региона.

Он напомнил, что в настоящее время курортный сбор проводится в качестве эксперимента, который дает результаты. Владимиров отметил, что в 2023 году использование этого инструмента принесло регионам 700 млн рублей.

Эксперимент с использованием курортного сбора в Ставропольском крае охватил города Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. С 1 августа 2023 года он распространится на Минеральные Воды. Величина сбора составляет 100 рублей с человека. В 2022 году его оплатили более 202 тысяч туристов.

В число пилотных регионов, где действует курортный сбор, помимо Ставропольского края, входят Крым, Алтайский край, Краснодарский край. В ноябре в российском правительстве предложили расширить эксперимент с включением в него Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус».