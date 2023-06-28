Белград, 28 июня, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич назвал выдачу сербскими властями в 2001 году экс-президента Югославии Слободана Милошевича суду в Гааге величайшим унижением.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Речь идёт не только о корнях, которые нас связывают со всем, чем мы когда-то были… Не о войнах, в которых мы победили и в них потеряли себя, даже не о унижении, кульминацией которого стала сдача сербского президента [Слободана Милошевича]», — сказал Вучич в ходе выступления 28 июня.

Белград выдал Гаагскому трибуналу бывшего президента Югославии в июне 2001 года. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года, а 11 марта 2006 года политик скончался в тюремной камере.

Сегодня в Сербии отмечают один из важнейших национальных праздников Видовдан, посвящённый годовщине боя на Косовском поле 28 июня 1389 года с турками-османами.

«Сербия не может убежать ни от своей истории, ни от своих ошибок. Цена, которую мы платили от Косово до Гааги, не может быть ещё больше», — добавил сербский президент.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что до конца своего президентского срока будет направлять страну на путь в Европейский союз. При этом он отметил, что Сербия вряд ли будет принята в ЕС в ближайшие четыре года.