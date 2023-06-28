Москва, 28 июня, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Заявление о том, что у него не было сомнений в реакции народа по поддержке власти и всех её решений в связи с попыткой мятежа, сделал президент России Владимир Путин 28 июня в ходе встречи с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

Сергей Савостьянов/ТАСС Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе

«Я не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане и во всей стране», — сказал российский лидер в ответ на слова Меликова о том, что все население Дагестана поддержало решения президента России, принятые в связи с событиями 24 июня текущего года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что своё обращение к гражданам России российский лидер Путин начал с благодарности за выдержку, сплоченность и патриотизм. Президент России указал на высочайшую консолидацию, которую продемонстрировало общество, а также исполнительная и законодательная власть на всех уровнях.

В ходе встречи с останавливавшими мятеж военными 27 июня президент России заявил, что во время недавней попытки вооружённого мятежа втянутые в него люди увидели, что армия и народ России не с ними.