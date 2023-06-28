Стокгольм, 28 июня, 2023, 22:19 — ИА Регнум. Заместитель официального представителя Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Ведант Патель заявил, что США считают неуважительным и недопустимым сожжение Корана в Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным», — сказал Патель на брифинге 28 июня, комментируя сожжение Корана в Швеции. По его словам, эти события никак не повлияли на позицию Соединённых Штатов Америки о необходимости вступление Швеции в НАТО.

Ранее французское издание Agence France-Presse сообщило, что правоохранительные органы Швеции разрешили организацию протестной акцией с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день праздника Курбан-Байрам.

Премьер-министр Королевства Ульф Яльмар Кристерссон назвал это решение полиции «законным, но неуместным».

Как передавало ИА Регнум, позднее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил прошедшую в Швеции акцию. Он подчеркнул, что такие антиисламские действия являются недопустимыми, а закрывать глаза на подобные преступления «означает быть соучастником преступления».