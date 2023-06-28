Путин поддержал предложение поддержать отечественное виноделие
Путин поддержал предложение главы Минэкономразвития Решетникова о налоговом вычете для виноградарей
Москва, 28 июня, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею по поддержке российского виноделия. Об этом 28 июня он заявил на совещании по вопросам развития туризма.
Российский лидер сообщил, что согласен с предложениями Минэкономразвития и руководства Дагестана.
«Речь идёт о том, чтобы сохранить на период с 2024 по 2026 год повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза, если для производства соответствующих напитков используется виноград», — сказал Путин.
Он призвал учесть успешный опыт Дагестана в этом вопросе.
Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2021 года Путин поручил утвердить комплекс мер по развитию в России винного туризма. Он дал задание руководству Дагестана, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской области.