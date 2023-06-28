Москва, 28 июня, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею по поддержке российского виноделия. Об этом 28 июня он заявил на совещании по вопросам развития туризма.

ИА REGNUM Виноградник. Россия

Российский лидер сообщил, что согласен с предложениями Минэкономразвития и руководства Дагестана.

«Речь идёт о том, чтобы сохранить на период с 2024 по 2026 год повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза, если для производства соответствующих напитков используется виноград», — сказал Путин.

Он призвал учесть успешный опыт Дагестана в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2021 года Путин поручил утвердить комплекс мер по развитию в России винного туризма. Он дал задание руководству Дагестана, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской области.