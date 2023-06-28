Донецк, 28 июня, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 28 июня обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО), что привело к гибели двух мирных жителей и ранению пятерых человек, в том числе двух несовершеннолетних. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Погибли два мирных жителя (паспортные данные устанавливаются). По предварительным данным, ранения получили пять человек (из них две девочки 13 и 14 лет)», — написал глава города.

Он сообщил, что в течение 28 июня, по данным на 21:00, ВСУ 16 раз обстреливали Донецк. Всего за день ранения получили семь мирных жителей, в том числе пятеро несовершеннолетних. Кроме того, от ударов пострадали несколько многоквартирных домов.

Как сообщало ИА Регнум, в течение 27 июня ВСУ обстреляли Донецк 40 раз. Всего по городу и близлежащим населённым пунктам выпустили 227 боеприпасов. Ранения получили четыре мирных жителя, семь жилых домостроений получили повреждения.