Москва, 28 июня, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Канадский телеканал CBC News опубликовал видео с обломками батискафа «Титан», затонувшего в Атлантическом океане во время экспедиции к «Титанику». 28 июня части корпуса доставили на сушу.

Иван Шилов ИА Регнум

На кадрах показан процесс подъёма обломков из воды. Кран транспортировал отдельные части подводного аппарата.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816299" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Канадский телеканал CBC опубликовал видео с обломками батискафа «Титан»

Как сообщил CBC News, элементы батискафа доставило в порт провинции Ньюфаундленд и Лабрадор канадское судно Horizon Arctic, задействованное в операции по спасению. Полукруглая часть, которую извлекли из воды на видео — нос «Титана». Среди обломков также оказался кусок боковой панели. Планируется, что при анализе остатков батискафа удастся установить причины трагедии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Титан», предназначенный для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал 18 июня в Атлантическом океане. Связь с ним была потеряна через 1 час 45 минут после погружения. СМИ заявляли, что корпус батискафа ещё в 2020 году имел признаки циклической усталости. Постепенно воздух внутри него начал заканчиваться. Обнаружить «Титан» до его полного истечения так и не удалось.