Канадский телеканал CBC опубликовал видео с обломками батискафа «Титан»
Москва, 28 июня, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Канадский телеканал CBC News опубликовал видео с обломками батискафа «Титан», затонувшего в Атлантическом океане во время экспедиции к «Титанику». 28 июня части корпуса доставили на сушу.
На кадрах показан процесс подъёма обломков из воды. Кран транспортировал отдельные части подводного аппарата.
Как сообщил CBC News, элементы батискафа доставило в порт провинции Ньюфаундленд и Лабрадор канадское судно Horizon Arctic, задействованное в операции по спасению. Полукруглая часть, которую извлекли из воды на видео — нос «Титана». Среди обломков также оказался кусок боковой панели. Планируется, что при анализе остатков батискафа удастся установить причины трагедии.
Как ранее сообщало ИА Регнум, «Титан», предназначенный для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал 18 июня в Атлантическом океане. Связь с ним была потеряна через 1 час 45 минут после погружения. СМИ заявляли, что корпус батискафа ещё в 2020 году имел признаки циклической усталости. Постепенно воздух внутри него начал заканчиваться. Обнаружить «Титан» до его полного истечения так и не удалось.