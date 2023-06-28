Москва, 28 июня, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Министерство экономического развития с участием других заинтересованных сторон прорабатывает вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкесии. Об этом 28 июня сообщил на совещании глава Минэкономразвития Максим Решетников президент Владимиру Путину.

Ольга Заузанова ИА Регнум Домбай

«Прорабатываем вопрос его создания вместе с субъектом и частным инвестором. Чтобы туристам было комфортно добираться и до Архыза, и до Домбая», — рассказал министр.

Он отметил, что в Северо-Кавказском федеральном округе из всех регионов аэропорта нет только в Карачаево-Черкесии. Решетников также напомнил, что корпорация «Кавказ. РФ» вложила средства в развитии терминалов аэропортов во Владикавказе, где работы уже сдали, и Ставрополе, где терминал введут в эксплуатацию в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, на строительство аэровокзалов в Ставрополе и Владикавказе вложили 4,7 млрд рублей. Их общая площадь превышает 11 тыс. кв. м. Это позволит принимать больше туристов в регионах, что будет способствовать пополнению бюджетов.