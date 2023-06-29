Москва, 29 июня, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Московская компания «Технорэд» совместно с горно-металлургической компанией «Северсталь» разработали отечественную проволоку для сварочных работ. Ранее такие проволоки были представлены преимущественно зарубежными производителями, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московская компания разработала сварочную проволоку

«После ухода зарубежных компаний с российского рынка многие отрасли столкнулись с рядом серьезных вызовов. Вместе с тем для промышленников появилась возможность занять ниши, которые ранее были слабо освоены», — пояснил Овчинский. Разработанная проволока по эксплуатационным показателям превосходит продукцию ушедших брендов, добавил он. На сегодняшний день изготовлено около 50 тонн изделия, к концу года панируется произвести до 300 тонн.

«Технорэд» планирует увеличивать объем производства. Так, в 2024 году компания намерена выпустить 6 тысяч тонн, в 2025-м — 12 тысяч. Проволока используется для скрепления ответственных элементов и применяется в работе мосто-, вагоно — и судостроительных предприятий, автомобильной, авиационной и других отраслях промышленности.

Компания «Технорэд» была основана в 2019 году. Предприятие специализируется на разработке и производстве роботизированных систем для автоматизации производственных процессов в различных отраслях промышленности.

ПАО «Северсталь» — металлургический и горнодобывающий холдинг, один из крупнейших производителей коксующего угля и железной руды. Также «Северсталь» является крупным поставщиком стальных труб и металлопроката для промышленности.