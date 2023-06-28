Москва, 28 июня, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 июня встретился с послами ряда стран, входящих в «Группу двадцати» (G-20). Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

На встрече были главы диппредставительств Аргентины, Бразилии, Индии, Индонезии, КНР, Мексики, Саудовской Аравии, Турции и ЮАР в России. Они обсудили председательство Индии в G-20 и ряд актуальных вопросов.

«Особое внимание уделено задачам подготовки и проведения саммита «двадцатки» в Нью-Дели 9–10 сентября», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что участники встречи заявили о необходимости деполитизировать переговоры о социально-экономических проблемах Глобального Юга. Они также заявили о важности увеличения роли стран с динамично развивающимися экономиками в различных институтах.

«С российской стороны подтверждена поддержка индийского председательства в «Группе двадцати». Дан анализ деструктивного влияния нелегитимных санкций на перспективы международного развития, продовольственную и энергетическую безопасность», — отметили в МИД.

Лавров также дал оценку попыткам Запада с помощью давления на развивающиеся страны втянуть их в свои авантюрные замыслы, в том числе вынудить поставлять вооружение Киеву, затягивая вооруженный конфликт на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, председательство Индии в G-20 началось в ноябре 2022 года. В том же месяце в Нью-Дели началась подготовка к саммиту. Представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи объявил, что встречу лидеров стран запланировали провести в сентябре 2023 года.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что на саммите планирует поднять наиболее важные вопросы глобального значения: глобальный рост, продовольственную и энергетическую безопасность, защиту окружающей среды, здравоохранение и цифровую трансформацию.