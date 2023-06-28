Луганск, 28 июня, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ всё ещё имеют возможности для активных боевых действий, несмотря на неудачные попытки наступления. В среду, 28 июня, он рассказал об этом в эфире «Радио России».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Не задействованы ещё основные силы украинских войск, несмотря на то, что уже берутся из резервов, которые должны были использоваться как «зачистка» населённых пунктов после прохода штурмовых подразделений. Мы по себе ощущаем, что недостатка боеприпасов у украинских боевиков не наблюдается», — сказал Марочко.

Он предположил, что в ближайшие две недели могут произойти жаркие события на всей линии фронта.

В Минобороны России ранее сообщали, что безуспешные попытки наступления украинские войска начали 4 июня. Начало долго анонсируемого украинского контрнаступления 9 июня констатировал президент страны Владимир Путин.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев 22 июня заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. человек.

В США также заявили, что в случае продолжения неудач Украина окончательно потеряет территории, уступленные в ходе конфликта. Как заявил профессор государственного управления Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон, если ВСУ не продвинутся в течение лета, следует ожидать заморозки конфликта.