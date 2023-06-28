Санкт-Петербург, 28 июня, 2023, 19:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 55-летний житель коммунальной квартиры, расположенной в доме на проспекте Солидарности, 28 июня в ходе скандала с 20-летней соседкой выстрелил в девушку, а потом покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила пресс-служба городского управления СК в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение города, где ей оказывается квалифицированная помощь», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей покушение на убийство. На место выехала следственно-оперативная группа для осмотра места происшествия и выяснения всех обстоятельств дела.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня 2023 года в Приморье сообщили, что житель посёлка Трудовое, подозревая, что у него воруют электроэнергию, опалил соседа из самодельного огнемёта. Он также ранил встретившуюся ему женщину, выстрелив в неё из ружья для подводной охоты. Обоим пострадавшим потребовалась госпитализация.