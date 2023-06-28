Москва, 28 июня, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Российские следователи вменяют вымогательство задержанному в Казахстане по запросу США руководителю департамента компании F. A. C. C. T. Никите Кислицину. В Тверском суде Москвы 28 июня сообщили, что в России он находится в федеральном розыске по уголовному делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кислицин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272, пп. «а», «г» ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса России», — заявили в суде.

Таким образом, ему вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации и вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Санкции по этим статьям предполагают до пяти и до семи лет лишения свободы. Следствием занялось Главное столичное следственное управление МВД.

Как сообщало ИА Регнум, Тверской суд Москвы заочно арестовал Кислицына 28 июня. Двухмесячный срок ареста начнёт исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России.

20 апреля компания Group-IB заявила, что продолжает работу в России под названием F. A. C. C. T., а использование прошлого бренда и торговых марок завершится до конца 2023 года.