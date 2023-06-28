Москва, 28 июня, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Обломки подводного аппарата «Титан», потерпевшего крушение при попытке погрузиться к «Титанику», подняли с глубины примерно в 3800 м в Атлантическом океане и доставили в Канаду, сообщает 28 июня Daily Mail.

Paul Daly/ Keystone Press Agency/globallookpress.com Корабль с обломками подводного аппарата «Титан»

Канадское судно Horizon Arctic с обломками батискафа прибыло в порт Сент-Джонса (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор). Судно в течение 10 дней работало в районе гибели «Титана». На кадрах, опубликованных в СМИ, видны обломки подводного аппарата. Предварительно эксперты и спасатели полагали, что батискаф не выдержал давления и погиб в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь). На борту находились пять человек: основатель OceanGate Expeditions (которому принадлежит батискаф) Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также французский акванавт Поль-Анри Наржоле. Все они погибли за миллисекунды и даже, вероятно, не успели осознать происходящей катастрофы, полагают специалисты.

На видео с места выгрузки обломков аппарата видны искорёженные куски металла, обёрнутые брезентом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816278" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> СМИ показали обломки батискафа «Титан», поднятые со дна Атлантики

Канадские специалисты планируют в ближайшее время детально изучить останки судна и точно установить причину его гибели.

Ранее сообщалось, что Совет по безопасности на транспорте Канады объявил о начале расследования трагедии. Для этого группа следователей отправится в Сент-Джонс.

Paul Daly/ Keystone Press Agency/globallookpress.com Корабль с обломками подводного аппарата «Титан»

По мнению историка подводного флота, капитана I ранга, офицера подводного флота Николая Черкашина, причиной взрыва на подводном аппарате «Титан» могли стать его неисправные аккумуляторные батареи. Кроме того, в беседе с ИА Регнум он отметил, что за долю секунды будет раздавлен не только такой аппарат, но и любая подводная лодка, если корпус окажется не герметичен или если есть скрытые трещины.

При этом сообщали западные СМИ, что корпус батискафа «Титан» ещё в 2020 году имел признаки циклической усталости.

Батискаф компании OceanGate Expedition, предназначенный для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропал 18 июня в Атлантическом океане. Связь с ним была потеряна через 1 час 45 минут после погружения.