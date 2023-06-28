Москва, 28 июня, 2023, 18:58 — ИА Регнум. В ряде регионов Поволжья 26 июня начались проблемы со связью у абонентов сотового оператора МТС. Об этом в компании сообщили ТАСС.

Новый логотип МТС

«Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья», — сообщили журналистам.

В компании отметили, что специалисты устраняют неполадки.

О перебоях в мобильной связи и обеспечением доступа в интернет у абонентов МТС сообщили в Кировской и Нижегородской областях, Марий Эл. Также жалобы поступили из Татарстана, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года российские операторы мобильной связи начали работать на территориях всех новых регионов. МТС начал работать на территории ДНР с декабря 2022 года.