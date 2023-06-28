Москва, 28 июня, 2023, 19:23 — ИА Регнум. На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Украине пообещают когда-нибудь принять её в Североатлантический альянс, скорее всего, именно в этом и состоит тот сюрприз, который пообещала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

Сергей Корсун ИА REGNUM

Комментируя слова главы эстонского правительства, парламентарий напомнил, что и Эстония, и все прибалтийские страны, ранее входившие в СССР, остаются чужеродным элементом для остальных западных стран и в целом для государств НАТО. Поэтому эти бывшие советские республики стараются занять «хоть какое-то достойное место на этом празднике жизни». Вследствие этого и высказывания их руководителей оказываются ещё более русофобскими, нежели это в целом характерно для представителей современной западной политической элиты.

«Эти страны сильнее всех остальных стараются облить Россию грязью», — констатировал Водолацкий.

Поэтому, как полагает депутат, одним из тех сюрпризов, которые может получить Украина на саммите НАТО в Вильнюсе, может стать требование со стороны альянса продолжать боевые действия на Украине до тех пор, пока там не прекратит звучать русская речь. Вот тогда ей и пообещают место за общим столом.

«А пока для Киева подготовят какую-нибудь дорожную карту, которую можно сравнить с морковкой, подвешенной на удочке перед носом у Зеленского. На саммите могут объявить о том, что Украину будут принимать в НАТО, но с оговорками. А до тех пор ей поручат прославлять нацистскую идеологию», — подытожил Водолацкий.

Ранее ИА Регнум сообщило, что, выступая в Брюсселе на пресс-конференции вместе с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, Каллас заявила, что, по её мнению, единственная гарантия безопасности Украины, которая действительно работает, — это альянс, и призналась, что «не хочет портить сюрприз».

В свою очередь, Столтенберг заметил, что для того, чтобы начинать «значимую дискуссию» о вхождении Украины в НАТО, Киев должен выполнить предварительное условие. Оным, по словам генсека альянса, является победа Украины над Россией. В то же время он воздержался от ответа на вопрос о том, как может решиться вопрос о вступлении Украины в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе.

Ранее Каллас уже поднимала вопрос о том, может ли Киев рассчитывать на членский билет НАТО. По её словам, этого не случится до тех пор, пока конфликт на территории Украины не завершится.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетовал на то, что у НАТО нет однозначной позиции по вопросу о присоединении Киева к Североатлантическому альянсу. По его словам, если этот блок не примет положительного решения, то «возобладает логика страха».

Президент Украины Владимир Зеленский и вовсе заявил, что не станет участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если его стране на нём не дадут конкретный сигнал по поводу вхождения в альянс. Одновременно с этим он признал, что понимает, почему Украину не могут взять в НАТО.