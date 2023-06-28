Кисловодск, Ставропольский край, 28 июня, 2023, 18:33 — ИА Регнум. «Умный» спортивный центр, объединяющий киберспорт с реальным, появится в Кисловодске. Это будет первый подобный проект в Ставропольском крае, заявили в администрации курорта.

«Победа 26» В Кисловодске построят VR-центр

Новый центр построят в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» госпрограммы Ставрополья «Развитие физической культуры и спорта». Курировать реализацию проекта будет региональное министерство спорта.

«Уникальная особенность нашего будущего фиджитал-центра — сочетание обычного аналогового спорта и компьютерных игр. Учащиеся играют в командную компьютерную игру, а затем выходят на спортивную площадку, чтобы продолжить соревноваться на футбольном поле или баскетбольной площадке», — цитирует главу Кисловодска Евгения Моисеева издание «Победа 26».

Спортивный центр, в котором будут использоваться VR− и AR–технологии, построят в пойме реки Подкумок возле спортшколы им. Героя СССР Г. А. Романенко. На сегодняшний день идет разработка проектно-сметной документации.