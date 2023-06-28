Москва, 28 июня, 2023, 18:37 — ИА Регнум. США разрушили международную систему договоренностей по ядерному оружию (ЯО) и обеспечению стратегической стабильности, полагаясь на авось, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном 28 июня Первым каналом.

Дарья Антонова ИА Регнум Сергей Лавров

Он отметил, что ядерной войны никто не хочет, тем не менее не зря создавали систему противовесов, подписывали договоры по противоракетной обороне, ракетах средней и малой дальности, о стратегических наступательных вооружениях.

«Поэтому полагаться на авось — я не знал, что это американская традиция, я думал, что это русская традиция. Оказывается, американцы нас здесь даже переплюнули», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в феврале 2023 года приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Президент Владимир Путин по этому поводу заявил, что принял это решение из-за политики США, которые требуют от России выполнять условия договора, но сами нарушают их.

В июне Путин заявил, что в странах НАТО опасаются ядерного арсенала России и призывают его сократить. Он заявил, что не пойдёт на это, так как он обеспечивает безопасность страны. При этом, как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва остаётся открытой для переговоров по ядерному оружию.