Лавров: США разрушили систему ядерной безопасности, полагаясь на авось
Москва, 28 июня, 2023, 18:37 — ИА Регнум. США разрушили международную систему договоренностей по ядерному оружию (ЯО) и обеспечению стратегической стабильности, полагаясь на авось, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном 28 июня Первым каналом.
Он отметил, что ядерной войны никто не хочет, тем не менее не зря создавали систему противовесов, подписывали договоры по противоракетной обороне, ракетах средней и малой дальности, о стратегических наступательных вооружениях.
«Поэтому полагаться на авось — я не знал, что это американская традиция, я думал, что это русская традиция. Оказывается, американцы нас здесь даже переплюнули», — сказал Лавров.
Как сообщало ИА Регнум, Россия в феврале 2023 года приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Президент Владимир Путин по этому поводу заявил, что принял это решение из-за политики США, которые требуют от России выполнять условия договора, но сами нарушают их.
В июне Путин заявил, что в странах НАТО опасаются ядерного арсенала России и призывают его сократить. Он заявил, что не пойдёт на это, так как он обеспечивает безопасность страны. При этом, как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва остаётся открытой для переговоров по ядерному оружию.